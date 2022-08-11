Берлин, 11 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Германию был бы возможен, в первую очередь, после окончания специальной военной операции РФ на Украине. Об этом германский канцлер Олаф Шольц заявил 11 августа в ходе большой летней пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Он признался, что «пока не размышлял» над вопросом, когда Путин может снова посетить Германию. Но совершенно ясно, что спецоперация на Украине должна быть закончена.

Именно конфликт на Украине стал причиной введения большого количества санкций и увеличения трат на бундесвер. Именно поэтому Берлин поддерживает Киев оружием.

«Что должно произойти сейчас, — и это задача, о которой сейчас идёт речь, — что Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной, и это не должно привести к принудительному миру», — добавил Шольц.

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