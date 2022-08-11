Нью-Йорк, США, 11 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Периметр демилитаризации должен быть немедленно установлен для обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, распространённом 11 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Генсек ООН призвал Россию и Украину немедленно прекратить любые военные действия вблизи АЭС. Он также призвал вывести с АЭС любой военный персонал и технику и более не размещать силы на этом объекте.

«Объект не должен использоваться в качестве части какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района», — указано в заявлении.

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