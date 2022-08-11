Кишинёв, 11 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Ураган и ливень, обрушившееся на Кишинёв 9 августа, нанесли городу ущерб на сумму 17 млн леев (около 53 млн рублей). Об этом 11 августа сообщил в своём телеграм-канале мэр столицы Молдавии Ион Чебан.

Privesc.Eu Moldova Ион Чебан

«Силы будут мобилизованы для работ в наиболее пострадавших зонах: улицы Руссо, Димо, Сахарова, Киевская и другие. Это полная катастрофа», — написал Чебан.

Он отметил, что в некоторые дворы не получается заехать на машине. Приоритет в устранении последствий отдается главным улицам и социальным учреждениям. Также нужно обеспечить доступ к жилым домам и автотранспорту, и пешеходам.

Стоит отметить, что улицы Кишинева 9 августа залило водой, местами делая невозможным проезд для автотранспорта. Ураганный ветер срывал крыши и валил деревья.