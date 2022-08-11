Архангельск, 11 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Подготовка муниципальных образований Архангельской области к осенне-зимнему периоду идет в плановом порядке. На сегодняшний день запасы топлива обеспечены на 85%. Все контракты заключены, необходимый объем топлива планируется завезти до конца сентября. об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Mil.ru Северный завоз

Для объектов тепло и электроснабжения районов с ограниченным сроком транспортной доступности планируется завезти 19,9 тыс. тонн каменного угля и 14,3 тыс. тонн дизельного топлива.

В текущем году в муниципальные образования Архангельской области будет поставлено 121,7 тыс. тонн каменного угля, 19,5 тыс. тонн жидкого топлива, 83,3 тыс. тонн древесного топлива.

В летний навигационный период топливо доставляется по водным маршрутам, в период межсезонья и зимой — автотранспортом. Кампания по северному завозу в регионе продолжается, как правило, до начала ноября.

РанееИА REGNUM сообщало, что план по завозке угля в населённые пункты Ненецкого автономного округа выполнен на 77%, дров завезено 94% от плана, дизтоплива — 88%. Исполнение плана по маслам и смазкам составило 90%, 55% по бензину, топливные брикеты завезены на 94%.

Читайте также: В Ненецком АО северный завоз близится к завершению