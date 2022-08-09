Нарьян-Мар, , 17:52 — REGNUM На сегодняшний день план по завозке угля в населённые пункты Ненецкого автономного округа выполнен на 77%, дров завезено 94% от плана, дизтоплива — 88%. Исполнение плана по маслам и смазкам составило 90%, 55% по бензину, топливные брикеты завезены на 94%. Об этом сообщает пресс-служба Ненецкого автономного округа.

Северный завоз Mil.ru

«Продолжается разгрузка угля в Пёше и в Индиге. Ожидаем подход судна с углём в Ому. Жалоб на качество энергоресурсов ни у глав поселений, ни у жителей нет. Все виды топлива будут доставлены в срок», — сообщила Надежда Михайлова, глава администрации Заполярного района.

Остатки угля осталось отгрузить в Ому, Нижнюю Пешу, Выучейский и Индигу. Варнек, Усть-Кара и Каратайка должны получить поставку всех видов топлива, за исключением дизельного, завоз которого в посёлки уже завершён. Посёлок Амдерма ожидает поставки дизтоплива.

Всего в 2022 году было закуплено 11,3 тысячи тонн нефтепродуктов, 20 тысяч тонн обогащённого каменного угля, 9,1 тысяч кубометров дров и 455,5 тысячи тонн топливных брикетов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае прошло заседание президиума правительства региона, посвященное завозу топлива и организации пассажирской навигации на реке Енисей в труднодоступные населенные пункты северных районов края.

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