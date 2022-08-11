Новосибирск, 11 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области в отставку ушёл прокурор региона Яков Хорошев. Об этом со ссылкой на его бывших сослуживцев сообщает «Ъ-Сибирь».

Иван Шилов ИА REGNUM Отставки и назначения

«Это произошло сегодня на коллегии по подведению итогов работы за первое полугодие 2022 года, — говорится в сообщении. — От коллектива прокуратуры Якову Хорошеву был преподнесён подарок — часы».

Отмечается, что занимавший с 2018 года должность прокурора Новосибирской области Хорошев намерен вернуться в Алтайский край.

Претендентом на освободившееся место называется Александр Бучман, который занимает пост прокурора Амурской области.