Вашингтон, 11 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты признают, что «правительство президента Густаво Петро — это избранное правительство, основанное на переменах». Об этом заявил глава департамента Совета национальной безопасности США по Западному полушарию Хуан Гонсалес, пишет агентство EFE.

National Police of Colombia Густаво Петро

Гонсалес, который принял участие в первом дне VII Колумбийского делового конгресса Национальной ассоциации промышленников в Картахене, сказал, что «учитывая стратегическую важность Колумбии», Соединенные Штаты подготовились «к этим изменениям».

Густаво Петро вступил в должность президента Колумбии 7 августа.