Москва, 11 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС — повод для возбуждения уголовного дела. Соответствующее поручение отдал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, говорится в опубликованном 11 августа сообщении ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Обстрел атомной электростанции в городе Энергодар создаёт «угрозу ядерной аварии и гуманитарной катастрофы». Российские следователи зафиксируют и расследуют обстоятельства преступной деятельности украинских националистов, отметили в СКР.

«Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — заверили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелы территории Запорожской АЭС участились с 5 августа. Два энергоблока станции в связи с обстрелами работают не на полную мощность.

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