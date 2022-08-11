Рига, 11 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Заявление парламента Латвии 11 августа 2022 года о признании России государством, «поддерживающим терроризм», стало первым подобного рода среди главных законодательных органов стран-членов НАТО и Евросоюза. Об этом 11 августа сообщил латвийский портал bb. lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«Латвийские депутаты опередили даже американских. Сенат пока только рекомендовал администрации президента (США) Джо Байдена пойти на такой шаг. Осталось дождаться теперь реакции России», — говорится в публикации издание.

Также уточняется, что заявление, означающее по сути полный разрыв двусторонних отношений, поддержали 67 из 100 депутатов, а представители оппозиционной партии «Согласие» — крупнейшей в парламенте — отказались участвовать в голосовании, посчитав это декларативное заявление «ненужным нагнетанием напряженности и пустословием».

«Так или иначе, но латвийский парламент бросил в адрес РФ тяжелое обвинение, приравняв все российское государство по-существу к международным террористическим организациям», — подчеркивают авторы материала.

При этом издание прямо связало скандальное заявление с предстоящими в октябре 2022 года парламентскими выборами в прибалтийской республике: «Надо думать, что это отнюдь не последний демарш в отношении РФ — парламенту Латвии Сейму еще ведь до выборов работать полтора месяца».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанская газета El Mundo написала, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России скорее всего не будет широко поддержано на уровне Европейского союза.