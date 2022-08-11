Берлин, 11 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе прекращение выдачи шенгенских виз всем гражданам России. Об этом 11 августа он сказал на пресс-конференции.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

«Я с трудом представляю себе такие размышления», — сказал Шольц, комментируя возможность запрета на визы для российских граждан.

Шольц заявил, что Евросоюз ранее принял решение о масштабных санкциях против конкретных людей из России, и будет продолжать это делать.

Ранее в испанской газете El Mundo выразили мнение, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России, скорее всего, не будет широко поддержано на уровне Евросоюза.