Оттава, , 13:35 — REGNUM Канадская гуманитарная организация World Vision объявила об отмене отправки двух контейнеров с продовольствием в Афганистан из-за запрета на любую торговлю с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Канады Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Агентство заявляет, что оно было вынуждено отменить отправку гуманитарной помощи в Афганистан, которая должна была обеспечить продовольствием 1800 детей, из-за «ненужных ограничений».

Напомним, в 2013 году в Канаде был принят закон, согласно которому движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признано террористической организацией. Канадские организации и граждане могут быть заключены в тюрьму на срок до десяти лет, если они прямо или косвенно связаны с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Асунта Чарльз, глава представительства World Vision в Афганистане, сообщила канадской Global News, что страна столкнулась с серьёзным гуманитарным кризисом. Она сравнивает антитеррористический закон Канады с «ненужными ограничениями» и называет это причиной отмены поставок помощи в Афганистан.

«Канаде пора декриминализовать отправку гуманитарной помощи в Афганистан, — сказала Чарльз. — Чтобы спасти человеческие жизни, необходимо принять меры, пока не стало слишком поздно».

Канадские гуманитарные организации критикуют правительство своей страны за то, что оно не скорректировало правила после резолюции Совбеза ООН.

Напомним, в резолюции от декабря 2021 года Совет Безопасности ООН заявил, что гуманитарная помощь и другие виды деятельности, направленные на удовлетворение основных потребностей человека в Афганистане, не нарушают режим санкций Совета.