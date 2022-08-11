Мадрид, 11 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России скорее всего не будет широко поддержано на уровне Европейского союза. Об этом 11 августа говорится в материале испанской газеты El Mundo.

ИА REGNUM Шенгенская виза

По данным издания, шенгенской системой предусмотрено возможность следования граждан РФ в другие входящие в нее страны даже через государство, которой перестанет выдавать разрешения на въезд жителям России.

Также уточняется, что Латвия и Финляндия поднимут этот вопрос на очередном заседании Совета по иностранным делам ЕС, который запланирован на 31 августа. В то же время, как ожидается, предметно это предложение будет рассмотрено на саммите лидеров стран — участниц сообщества в октябре 2022 года.

При этом газета считает, что такое предложение вряд ли будет поддержано на уровне Евросоюза, так как оно породит большую неприязнь к сообществу и является вызывающим вопросы с юридической точки зрения.

Кроме того, отмечается, что ЕС близок к пределу возможностей в вопросах введения антироссийских санкций и из-за этого вопросы, связанные с газом, ядерной энергетикой и выдачей виз могут стать камнями преткновения в дискуссиях в Евросовете. Поясняется, что введение санкций с аналогичным предыдущим мерам эффектом и масштабом потребует включения в них одной из вышеуказанных сфер и этому могут помешать интересы стран ЕС и внутренние разногласия сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что Турция не станет подключаться к антироссийским санкциям в энергетической сфере.