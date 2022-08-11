Курск, 11 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Приграничные посёлки Курской области с утра пережили более 25 прилётов боеприпасов во время обстрела со стороны украинских войск. Об этом 11 августа сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

По его словам, под огнём оказались посёлки Глушковского района — Тёткино и Попово-Лежачи.

«К счастью, пострадавших нет! Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях», — рассказал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, в населённых пунктах повреждены гражданские объекты, несколько автомобилей, гараж, выведены из строя линии электроснабжения.

Старовойт отметил, что ремонтная бригада приступает к восстановлению.