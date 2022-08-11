Донецк, 11 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Подразделения союзных сил закрепились в городе Артёмовск Донецкой Народной Республики. Об этом заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

«Наши подразделения уже с северо-востока зашли в населенный пункт Артемовск, закрепились и продолжают развивать успех вглубь данного населенного пункта», — сказал Марочко.

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