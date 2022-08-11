Глушковский район, 11 августа 2022, 13:08 — REGNUM В Курской области 11 августа приграничные посёлки Глушковского района — Тёткино и Попово-Лежачи — подверглись обстрелу, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Пострадавших нет, благодаря работе системы экстренного оповещения местные жители находились в укрытиях.
В посёлке Попово-Лежачи зафиксированы повреждения гражданских объектов: на территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны, разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины. Повреждены две линии электроснабжения, ремонтная бригада приступает к ликвидации аварии.