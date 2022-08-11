Рига, 11 августа 2022, 13:08 — REGNUM Сайт латвийского сейма перестал в результате кибератак со стороны хакерской группировки Killnet. Об этом 11 августа сообщает портал Baltnews в своём телеграм-канале.
«Сайт сейма Латвии перестал работать в результате атаки хакерской группировки Killnet», — говорится в сообщении.
Также указывается, что, по мнению источника, это произошло из-за того, что ранее сейм Латвии принял решение о признании России «страной — спонсором терроризма».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейм Латвии признал Россию «страной, поддерживающей терроризм».