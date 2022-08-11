Париж, , 13:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несколько европейских стран придут на помощь Франции, страдающей от многочисленных пожаров и пострадавшей от исторической засухи, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

Помощь французским властям окажут Германия, Греция, Польша, Румыния и Австрия.

«Спасибо им. Европейская солидарность работает!», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал сообщества и предприятия освободить пожарных-добровольцев от своих обязанностей, чтобы тушить пожары.

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