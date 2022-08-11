Париж, 11 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несколько европейских стран придут на помощь Франции, страдающей от многочисленных пожаров и пострадавшей от исторической засухи, передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Помощь французским властям окажут Германия, Греция, Польша, Румыния и Австрия.

«Спасибо им. Европейская солидарность работает!», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал сообщества и предприятия освободить пожарных-добровольцев от своих обязанностей, чтобы тушить пожары.