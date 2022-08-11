* запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 12:57 — REGNUM В провинции Газни в Афганистане представитель «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит неизвестными вооружёнными людьми. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Mate Marschalko

Согласно источникам, убитого звали Абдул Азиз Мохаммади. Неизвестные лица вывели его из дома и расстреляли во 2-й зоне безопасности города Газни.

Между тем местный источник на условиях анонимности сообщил, что представитель «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно источнику, Абдул Азиз Мохаммади был ярым критиком движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предыдущего правительства Афганистана и проповедовал в пользу «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не заявили.