Санкт-Петербург, 11 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Под программу комплексного развития территории (КРТ) в Санкт-Петербурге не попадёт ни один участок Васильевского острова. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, передаёт издание «Фонтанка».

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Линченко, как и другие представители Смольного, подчеркнул, что в программу КРТ ещё не включена ни одна территория. Планов по старту реновации в Петербурге тоже нет. Пока в городе работают над разработкой подзаконных актов для определения территорий, где запустится реновация. Фиксировать территории будут по регламенту в рамках правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Линченко назвал фейком информацию о том, что уже есть список адресов.

Вице-губернатор также напомнил, что под программу комплексного развития территории попадут панельные дома 1957–1970 годов постройки, поэтому жителям кирпичных домов или девятиэтажек не стоит переживать, что их дом попадёт под реновацию.

К тому же, чтобы реновация прошла, собственники после обсуждений, на которые отводят 90 дней, должны одобрить предложение ⅔ голосов. Это станет основой для разработки документа градостроительного преобразования. Затем приступят к проекту планировки (ППТ). И даже тогда граждане могут передумать, проголосовать против, и дом будет исключён из программы. Инвесторов для проведения реновации при этом будут выбирать с помощью открытых торгов.

«Про кадастровую стоимость — это фейк. Исключительно рыночная. Более того, оговорено сразу федеральным законодателем, что учитывается всё: и местоположение, и качественные характеристики, неотъемлемые улучшения конкретного вторичного объекта решения (ремонт), сам переезд, временный наем жилья», — обозначил процедуру формирования компенсации при проведении реновации Линченко.

Вице-губернатор также прокомментировал тот момент, что жители стали активно выступать против КРТ. Он сообщил, что, когда люди выходили на улицы, им всё объясняли, и они расходились. В некоторых районах люди всё же продолжат выходить. Сбор персональных данных в районах Линченко назвал предвыборными кампаниями.

Напомним, что в Петербурге стартовал приём заявок на участие в работе общественного штаба. Он будет заниматься решением вопросов реновации. Линченко заявил, что также войдёт в штаб.