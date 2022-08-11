Мадрид, 11 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Министр юстиции Испании Пилар Льоп заявила, что властям автономного сообщества Мадрид, несмотря на все старания, «будет очень трудно» признать план энергосбережения неконституционным. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

По её словам, несмотря на то, что у мадридского региона есть инструменты для обжалования законодательного акта, властям автономного сообщества придется пойти на «юридические извращения», чтобы отменить его.

Накануне в Испании вступили в силу одобренные правительством инициативы по энергосбережению, в том числе отключение витрин магазинов и регулировка систем охлаждения в общественных местах — кроме медицинских и учебных центров, а также транспортных средств.