Анкара, 11 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Турция не станет подключаться к антироссийским санкциям в энергетической сфере. Об этом 11 августа заявил журналистам турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, его слова приводит агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Что касается Турции, то мы с самого начала заявили, что не будем выполнять решения, исходящие из санкций (против РФ). У нас есть действующий контракт с Россией», — сказал он.

Также Донмез отметил, что у турецкой стороны также есть действующий контракт с Азербайджаном и Ираном, а уточнил, что Турция контактирует со всеми этими странами и при необходимости может увеличить поставки природного газа.

При этом министр энергетики и природных ресурсов Турции уточнил что страна в 2021 году потребляла порядка 59-60 млн кубометров голубого топлива и добавил, что в 2022 году ожидается примерно такой же объем потребления голубого топлива.

«Конечно, сезонные колебания этой стороны природного газа также влияют на спрос. BOTAŞ (государственная нефтегазовая компания Турции) имеет данные по сравнению с предыдущими годами. Соответственно, мы делаем планирование поставок. Если поставщики соблюдают план отгрузки, проблем не будет», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что турецкая сторона не допустит сбоев в строительстве первой в стране атомной станции «Аккую».