Стокгольм, 11 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Обусловленное инфляцией повышение налога на автомобильное топливо в Швеции должно быть временно остановлено. Об этом 11 августа в эфире телеканала TV4 заявил министр финансов страны Микаэль Дамберг.

Government.se Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг

Профильный министр считает, что сейчас не время для повышения налогов, поскольку Швеция движется к «более тяжелым экономическим временам».

«При таких высоких ценах на бензин и дизтопливо неразумно автоматически повышать налоги в конце года, я не думаю, что это правильная политика на данном этапе», — заявил Дамберг.

Журналисты напоминают, что правительство Швеции под руководством Социал-демократов ранее предлагало приостановить обязательство по сокращению выбросов в атмосферу в результате потребления бензина и дизельного топлива до 2023 года.