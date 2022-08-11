Кишинёв, 11 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Нет никакого смысла тратить деньги на аудит долга компании «Молдовагаз» перед Газпромом, так как представители правительства Молдавии неоднократно соглашались с этой суммой. Об этом 11 августа заявил главный редактор молдавского новостного сайта Omega Александр Петков в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сборщики налогов (фрагмент)

Он разместил копии отчета правления «Молдовагаз» за 2021 год, где указан размер долга перед Газпромом на 1 января 2021 года в размере $440 млн. Под ним в том числе подписался представитель правительства Молдавии в компании.

«Всегда представитель правительства, в том числе правительств Майи Санду и Натальи Гаврилицы, голосовал за утверждение таких отчетов с этими цифрами!» — написал Петков.

Главред отметил, что не видит необходимости в аудите долга. При этом понятно, что за такую услугу придётся платить.

«За чей счёт не спрашиваю, потому что и детям понятно, что цирк будет за счет налогоплательщиков», — добавил он.

Напомним, сегодня, 11 августа стало известно, что Молдавия нашла две компании, которые проведут аудит многолетнего долга перед Газпромом. На аудите настояла молдавская сторона при заключении нового соглашения на поставку газа в октябре 2021 года. По данным Газпрома, основной долг к 2021 году составил $440 млн, но из-за пени он превысил $700 млн.