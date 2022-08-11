Перт, Австралия, 11 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. 11 августа федеральный суд Австралии обязал Клайва Палмера, лидера Объединенной партии выплатить неопределенную сумму в качестве компенсации судебных расходов премьер-министру штата Западная Австралия Марку Макгоуэна в рамках судебного разбирательства по делу о клевете. Об этом написала газета The Guardian.

CPSU-CSA Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн

Ранее в августе суд установил, что оба высокопоставленных политика клеветали друг на друга в словесной перепалке в соцсетях из-за COVID-19 и законодательства, отменяющего иск миллиардера на 30 миллиардов долларов против Западной Австралии.

Палмер получил компенсацию всего в 5000 долларов, а Макгоуэн получил немного больше (20 000 долларов).

Теперь же Палмер должен будет еще и оплатить судебные издержки Макгоуэна. Сумма компенсации будет установлена позднее, когда юристы премьер-министра Западной Австралии выставят счет.