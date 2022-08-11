* Meta — запрещённая в России организация

Канберра, 11 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Новый чат-бот Al разработки Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считает, что Малкольм Тёрнбулл по-прежнему является премьер-министром Австралии, а другие знаменитые политики и спортсмены занимают удивительные должности и известны странными достижениями. Об этом 11 августа сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Журналисты иронизируют, что теперь быть австралийцем, знакомым с общественной и политической историей континента, никогда еще не было так захватывающе, поскольку новый продукт Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поражает своими неточностями.

Ранее Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представила чат-бот с искусственным интеллектом BlenderBot 3 и призвала людей вести с ним «естественные разговоры на интересующие их темы», чтобы бот мог научиться быть умным собеседником по широкому кругу вопросов.

В компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже признали, что чат-бот может выдавать неправильные, оскорбительные и приводящие к удивлению вещи, поскольку продукт все еще находится на очень ранней стадии разработки.

Meta* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.