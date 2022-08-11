Вашингтон, 11 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Раскрыты личности исполнителей главных ролей в шпионском боевике «Начальник департамента» режиссёра Джесси Джонсона («Белый слон»). Об этом сообщило издание Deadline.

Gage Skidmore Алек Болдуин

Предстоящая картина расскажет о бывшем шпионе, решающем отомстить убийцам супруги, объединившись со своими врагами. Главные роли в фильме исполнят Алек Болдуин и Ольга Куриленко. Точная дата выхода пока что не раскрывается.

Ранее Алек Болдуин поддержал попавшую в ДТП актрису Энн Хеч. По мнению артиста, «немногие женщины, с которыми он работал, храбры так же, как Энн».