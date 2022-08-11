* талибов — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, 11 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В афганской провинции Парван здание штаб-квартиры разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Чарикар, административном центре этой провинции, подверглось ракетному обстрелу вечером 10 августа.

Sergey Novikov Ракетный обстрел

Жители Чарикара рассказали газете «8 Собх», что слышали мощный взрыв в западной части города.

Фронт национального освобождения Афганистана утверждает, что здание штаб-квартиры было обстреляно двумя ракетами, выпущенными из района «Гульганди» города Чарикар. Согласно заявлению фронта, обстрел был произведён на основании полученной информации о проводимом в здании штаб-квартиры совещании по вопросам безопасности. Среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть жертвы.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.