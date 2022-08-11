Баку, 11 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Возле Баку 11 августа началось извержение грязевого вулкана Локбатан. Об этом сообщает агентство Report со ссылкой на официального представителя Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Арзу Бабаеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

Она рассказала, что специалисты министерства экологии отправились на место и изучают произошедшее. Вулкан находится в 15 км от азербайджанской столицы возле нефтяного месторождения с таким же названием.

Стоит отметить, что вулкан Локбатан считается одним из наиболее активных среди грязевых вулканов в мире. С 1810 года было зафиксировано 25 извержений. Последний раз он проявлял активность в 2017 году.