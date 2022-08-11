Рига, 11 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Латвийский Сейм признал Россию государством, спонсирующим терроризм. Информация об этом размещена на официальном сайте парламента Латвии.

Pixabay.com Флаг Латвии

По утверждению латвийских депутатов, Россия якобы оказывает поддержку «террористическим режимам», таким как правительство Сирии. А на Украине Москва сама избрала «жестокий, аморальный и противоправный» способ поведения, пытаясь «запугать и деморализовать народ Украины и её вооруженные силы».

Также Сейм Латвии призывает Евросоюз прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.