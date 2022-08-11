Асунсьон, 11 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Бывший президент Парагвая Фернандо Луго перенёс инсульт и находится в состоянии искусственной комы в клинике в Асунсьоне. Об этом сообщил парагвайский законодатель Хорхе Керей, соратник Луго по левой коалиции, пишет агентство EFE.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

Отмечается, что 71-летний Луго был срочно доставлен из Конгресса в санаторий Сан-Роке, расположенный недалеко от исторического центра парагвайской столицы, после того, как у него зафиксировали ухудшение состояния.

Фернандо Луго был президентом Парагвая с 2008 года по 2012 год.