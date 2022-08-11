Глава Южной Кореи и посол США обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Сеул, 11 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. С опозданием стало известно, что 9 августа президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился с послом США Филипом Голдбергом и командующим войсками США на Корейском полуострове Полом Лакамерой.
Согласно данным представителей администрации южнокорейского лидера, во встрече также приняли участие министр обороны Ли Чон Соп, председатель Объединённого комитета начальников штабов Ким Сын Гём и глава Управления национальной безопасности администрации президента Ким Сон Хан.
Сообщается, что основной целью встречи было знакомство с новым послом США и обсуждение ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове в преддверии совместных южнокорейско-американских учений, которые начнутся 22 августа.
Напомним, что посол США в Южной Корее прибыл в Сеул 10 июля, а 12 июля вручил главе МИД Южной Кореи копию верительных грамот.