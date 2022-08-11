Сеул, 11 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. С опозданием стало известно, что 9 августа президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился с послом США Филипом Голдбергом и командующим войсками США на Корейском полуострове Полом Лакамерой.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно данным представителей администрации южнокорейского лидера, во встрече также приняли участие министр обороны Ли Чон Соп, председатель Объединённого комитета начальников штабов Ким Сын Гём и глава Управления национальной безопасности администрации президента Ким Сон Хан.

Сообщается, что основной целью встречи было знакомство с новым послом США и обсуждение ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове в преддверии совместных южнокорейско-американских учений, которые начнутся 22 августа.

Напомним, что посол США в Южной Корее прибыл в Сеул 10 июля, а 12 июля вручил главе МИД Южной Кореи копию верительных грамот.