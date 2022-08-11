Мадрид, 11 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Испания облегчает въезд для иностранных работников, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы и смягчить демографический спад, угрожающий ее будущему, сообщает 11 августа Bloomberg.

Испания

В отличие от антииммигрантской политики в большинстве стран Европы, испанское правительство ослабило правила, позволяющие нанимать работников в других странах, в основном в Латинской Америке. Это касается и квалифицированных, и неквалифицированных трудовых мигрантов, которые должны заполнить пустующие вакансии в стране.

При самом низком с 2008 года уровне безработицы Испания, как и большая часть Западной Европы, борется с острой нехваткой рабочей силы, которая, в частности, привела к хаосу в европейских аэропортах летом 2022 года.

В четвертой по величине экономике еврозоны множество незаполненных вакансий от разработчиков программного обеспечения и ученых до официантов, каменщиков и грузчиков.

На поверхности потребность в рабочих руках объясняется постпандемическим подъемом, однако она также свидетельствует и о более глубоких проблемах промышленно развитых экономик, связанных с уменьшением количества детей в семьях, сокращением трудоспособного населения и резким ростом бюджетных расходов.

«Старение населения означает, что вам придется больше зависеть от иностранных работников, чтобы помочь европейским странам поддерживать социальную систему и пенсии, — сказал в интервью министр социального обеспечения и миграции Хосе Луис Эскрива, архитектор реформы. — Это скорее среднесрочная проблема, но данная мера разработана с учетом этой перспективы».

Испания — одна из самых быстро стареющих стран в мире. Доля населения старше 65 лет сейчас составляет в ней 23%, что отражает высокую продолжительность жизни и низкий уровень рождаемости. По прогнозам ООН, при условии обычного притока мигрантов, к 2100 году число испанцев сократится на треть.