Москва, 11 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Авторы обратили внимание на то, что переход с 1 января 2021 года на новую методику ежегодного установления МРОТ в размере 42,0% значения медианной заработной платы за предыдущий год и прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации в размере 44,2% значения медианного среднедушевого дохода в целом по РФ за предыдущий год, рассчитанных Росстатом, не привел к сколь-нибудь существенному их увеличению.

В этой связи парламентарии фактически предлагают отказаться от методики и на уровне федерального закона зафиксировать МРОТ на уровне 30 тыс. рублей. Сейчас МРОТ составляет 15 279 рублей.

«В условиях санкционного давления на нашу страну, негативно влияющего на рост экономики, рост ВВП и доходов граждан, ведущего к углублению экономического спада из-за снижения спроса на различные товары со стороны населения, необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения, в том числе установить МРОТ, обеспечивающий приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей», — приводят аргументы авторы.

Вместе с тем для повышения МРОТ отдельного закона не требуется — Госдума дала правительству РФ право повышать МРОТ, прожиточный минимум и пенсии.

Если закон найдет поддержку у большинства парламентариев, то на его реализацию в 2023 году потребуется 1,16 трлн рублей.