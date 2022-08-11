Москва, 11 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Вариант коронавируса «дельтакрон» не является доминирующей линией COVID-19 и не оказывает значимого влияния на эпидемиологическую ситуацию в крупных городах России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением субвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зафиксировано пять случаев «дельтакрона», в Москве — один случай.