Магас, 11 августа 2022, 10:45 — REGNUM В Ингушетии организована проверка прокуратуры по информации об издевательствах над пациентами психоневрологического дома-интерната в Пседахе. Надзорное ведомство намерено установить истинность сообщений о том, что якобы находившиеся в учреждении лица подвергаются действиям, нарушающим права человека, сообщили 11 августа в пресс-службе прокуратуры.
О фактах нарушения прав инвалидов в социальном учреждении «Пседахский психоневрологический дом-интернат» сообщалось в соцсетях, публиковались кадры, на которых подопечные учреждения были прикованы к стене, сообщалось о других нарушениях их прав.
Проверку после сообщений об издевательствах организовало и министерство труда Ингушетии. Ранее проверки не проводились в силу того, что из-за коронавируса в интернате был введен режим обсервации.