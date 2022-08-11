Магас, 11 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Ингушетии организована проверка прокуратуры по информации об издевательствах над пациентами психоневрологического дома-интерната в Пседахе. Надзорное ведомство намерено установить истинность сообщений о том, что якобы находившиеся в учреждении лица подвергаются действиям, нарушающим права человека, сообщили 11 августа в пресс-службе прокуратуры.

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«В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнению требований должностными лицами учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о здравоохранении», — говорится в сообщении.

О фактах нарушения прав инвалидов в социальном учреждении «Пседахский психоневрологический дом-интернат» сообщалось в соцсетях, публиковались кадры, на которых подопечные учреждения были прикованы к стене, сообщалось о других нарушениях их прав.

Проверку после сообщений об издевательствах организовало и министерство труда Ингушетии. Ранее проверки не проводились в силу того, что из-за коронавируса в интернате был введен режим обсервации.