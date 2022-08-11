Москва, 11 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» представит на форуме «Армия-2022» многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности Х-МД-Э, сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«На экспозиции КТРВ на форуме «Армия» в этом году покажем межвидовую многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности модульного построения Х-МД-Э, которая может применяться с авиационных и морских носителей, а также с беспилотников», — сообщили в компании.

Отмечается, что ракета разработана в трех модификациях, она предназначена для поражения широкой номенклатуры одиночных малоразмерных и групповых объектов днем и ночью.