Москва, 11 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В России как на первичном, так и на вторичном рынках жилья платежеспособный спрос будет оставаться пониженным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Рынок недвижимости

«Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ во второй половине 2022 года снизит ставки по ипотечным кредитам. Господдержка строительной отрасли и ипотечного рынка будет и дальше продолжаться и расширяться, — сказала Степанова. — Но все эти позитивные факторы не повысят текущий сниженный спрос на недвижимость, так как пессимистические настроения и падение реальных доходов населения, экономический спад экономики и рост скрытой безработицы не способствуют активности покупателей жилья. Не стоит ожидать сезонного возврата традиционной активности покупателей жилья этой осенью — и на вторичном, и на первичном рынке платежеспособный спрос будет оставаться сниженным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на рынке первичного жилья РФ не наблюдается устойчивой тенденции снижения цен.