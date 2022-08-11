Донецк, 11 августа, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Донецке в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» пострадал ребенок, сообщили 11 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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«По проспекту Семашко в Кировском районе Донецка на ПФМ-1 подорвался ребёнок 2007 года рождения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за сутки в результате украинских обстрелов погибли четыре мирных жителя.

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