Энергодар, Украина, , 10:06 — REGNUM Система противовоздушной обороны отразила атаку ракет и беспилотников украинских боевиков на город Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом 11 августа сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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По его словам, в Энергодаре с вечера 10 августа, а также «большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко».

«Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжёлой артиллерии и ударными БПЛА», — добавил Рогов.

Однако все атаки ракет и беспилотников с украинской стороны оказались безрезультатными, системами ПВО России они были успешно отражены.

«Слава Богу и ПВО России — все атаки ракет и БПЛА противника отражены. Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнём», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа украинские боевики из района населённого пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области.

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На АЭС произошёл скачок напряжения. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшие пожарные ликвидировали задымление. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков назвал обстрел со стороны ВСУ Запорожской АЭС «актом ядерного терроризма».