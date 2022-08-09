Лондон, , 01:46 — REGNUM Западу необходимо повлиять на Киев, чтобы обеспечить безопасную работу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в официальном сообщении посольства России в Великобритании.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

«Вместо того, чтобы продолжать искать виноватых, западным спонсорам Киева необходимо безоговорочно осудить безрассудные действия своих украинских клиентов и публично послать четкие сигналы, которые обяжут Киев обеспечить физическую безопасность и бесперебойную работу Запорожской АЭС», — заявили дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что западным странам необходимо расценивать обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских боевиков как акты ядерного терроризма. Дипломаты подчеркнули, что в случае катастрофы возникнет угроза для жизней не только на Украине, но и в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю киевские войска неоднократно предпринимали попытки обстрелов Запорожской АЭС. В частности, 7 августа в результате обстрелов на станции была повреждена высоковольтная линия. Это вынудило работников АЭС снизить мощность двух энергоблоков.

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