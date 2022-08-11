Москва, 11 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Несмотря на решение ЕС отказаться от российского угля, у РФ есть другие рынки сбыта, и поэтому сильного удара по экономике она не получит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь. Китай

«Россия поставляет в Европу более 20% от общего объема экспорта угля. При этом у нашей страны есть и другие рынки быта, например азиатский, поэтому значительного сокращения экспорта и, соответственно, удара по экономике не будет, — сказал Каленов. — Так, Китай выступает главным импортёром российского угля, и его потребности в данном энергоресурсе продолжают возрастать. Российский уголь является доступным с точки зрения ценового фактора и более качественным по сравнению, например, с американским и австралийским».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов объяснил, как на экономике ЕС скажется отказ от российского угля.