Потребности Китая в российском угле будут расти — экономист Каленов
Москва, 11 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Несмотря на решение ЕС отказаться от российского угля, у РФ есть другие рынки сбыта, и поэтому сильного удара по экономике она не получит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.
«Россия поставляет в Европу более 20% от общего объема экспорта угля. При этом у нашей страны есть и другие рынки быта, например азиатский, поэтому значительного сокращения экспорта и, соответственно, удара по экономике не будет, — сказал Каленов. — Так, Китай выступает главным импортёром российского угля, и его потребности в данном энергоресурсе продолжают возрастать. Российский уголь является доступным с точки зрения ценового фактора и более качественным по сравнению, например, с американским и австралийским».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов объяснил, как на экономике ЕС скажется отказ от российского угля.