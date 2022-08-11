Москва, 11 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Рынок недвижимости КНР падает уже несколько месяцев подряд, несмотря на поддержку китайского правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала ускорение инфляции в Китае до двухлетнего максимума.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«В мире вследствие разрыва торговых цепочек существенно возросли издержки производства продукции. Сейчас почти каждая страна сталкивается с растущими показателями инфляции, — отметила она. — Экономика Китая существенно пострадала от последствий пандемии коронавируса. Многие рынки до сих пор буксуют и не могут выйти на допандемические мощности. В частности, рынок недвижимости падает уже который месяц подряд, несмотря на поддержку китайского правительства. Отток капитала из страны не прекращается и с начала года бьет все антирекорды. Текущая неопределенность в ситуации с тайваньским вопросом добавляет инфляционные ожидания. Всё это напрямую или косвенно сказывается на мерах борьбы с инфляционными процессами».

Поэтому, как полагает Скрыль, можно ожидать, что к концу 2022 года инфляция в Китае может вырасти еще на 2-3 подпункта.

«Сильное ускорение инфляции в КНР опасно для экономики и требует стабилизационных мер от правительства. При существенном удорожании китайской продукции пострадают многие иностранные производители, так как китайские комплектующие являются неотъемлемой частью большого количества мировых производств», — подытожила Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года цены в Китае продемонстрировали не такой сильный рост, как прогнозировалось ранее.