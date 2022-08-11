Донецк, 11 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате украинских обстрелов погибли четыре мирных жителя, сообщили 11 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За минувшие сутки, с 08:00 10 августа до 08:00 11 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще 21 мирный житель получил ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке от мин «Лепесток» за прошедшие сутки пострадали два человека.

Читайте также: В Донецке за сутки от выпущенных ВСУ мин пострадали два человека