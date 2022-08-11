Эксперт спрогнозировал плавное снижение цен на жилую недвижимость в РФ
Москва, 11 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ нет причин для сильного роста цен на недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.
«Уже прошел пик двухлетнего роста стоимости квартир. Обычно после пика идёт спад. Сейчас пока цены снижают индивидуально — за счёт скидок и бонусов, — сказал Головченко. — Кроме того, мы сейчас наблюдаем устойчивую рецессию по всему миру. Россия здесь не исключение. Какой же рост цен на недвижимость во время рецессии? Да и настроения в обществе не слишком позитивные. Поэтому недвижимость будет потихоньку дрейфовать в сторону снижения цены. От жесткого падения цены спасает снижение ставок и инфляция. Но падать цена постепенно всё равно будет. А при снижении цен мы всегда наблюдаем снижение и спроса — зачем покупать то, что дешевеет?».
Как полагает эксперт, спрос на жилую недвижимость в РФ сильно расти не сможет, так как он был в значительной мере удовлетворен за последние два года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в крупных городах РФ осенью 2022 года будет наблюдаться сильный рост спроса на съемную недвижимость.