Москва, 11 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ нет причин для сильного роста цен на недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

(сс) nattanan23 Цены на жилье

«Уже прошел пик двухлетнего роста стоимости квартир. Обычно после пика идёт спад. Сейчас пока цены снижают индивидуально — за счёт скидок и бонусов, — сказал Головченко. — Кроме того, мы сейчас наблюдаем устойчивую рецессию по всему миру. Россия здесь не исключение. Какой же рост цен на недвижимость во время рецессии? Да и настроения в обществе не слишком позитивные. Поэтому недвижимость будет потихоньку дрейфовать в сторону снижения цены. От жесткого падения цены спасает снижение ставок и инфляция. Но падать цена постепенно всё равно будет. А при снижении цен мы всегда наблюдаем снижение и спроса — зачем покупать то, что дешевеет?».

Как полагает эксперт, спрос на жилую недвижимость в РФ сильно расти не сможет, так как он был в значительной мере удовлетворен за последние два года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в крупных городах РФ осенью 2022 года будет наблюдаться сильный рост спроса на съемную недвижимость.