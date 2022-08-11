Анкара, 11 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Россия предлагает Турции увеличить количество авиарейсов, которые выполняют турецкие авиакомпании. Об этом 11 августа пишет газета Hurriyet.

Самолёт

По информации издания, предлагается до конца августа нарастить число выполняемых рейсов с 85 до 100 в сутки.

При этом журналисты указывают, что аэропорт «Внуково» в Москве уже сейчас сильно загружен — турецкие лайнеры иногда взлетают каждые несколько минут.