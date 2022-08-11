Тбилиси, 11 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Нет таких случаев, чтобы официальные лица какого-либо государства выступали за введение ограничений для туристов по национальной принадлежности. С таким заявлением 10 августа выступил перед журналистам депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Анри Оханашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Он прокомментировал требование ряда оппозиционных лидеров ввести визы для российских граждан, а также взять под особый контроль их сделки с недвижимостью и регистрацию бизнеса.

«Русские и прочие, как туристы, находятся в Европе, Америке и многих других странах — я не припомню заявления официального представителя какой-либо страны о том, что право въезда кого-либо в страну должно быть ограничено по национальному признаку», — сказал Оханашвили.

Депутат отметил, что требования ввести ограничения в отношении русских — это проявление ксенофобии. Подобные призывы идут в разрез с демократическими принципами и вызывают рознь.

Напомним, ряд оппозиционных партий в Грузии выступают за введение виз для российских граждан и за ряд экономических ограничений для них. При этом ранее в Нацбанке Грузии заявили, что высокий рост ВВП в стране во многом связан с переездом в страну большого числа жителей РФ и вызванного этого ростом объёма денежных переводов.