В Грузии выступили против введения ограничений для русских туристов
Тбилиси, 11 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Нет таких случаев, чтобы официальные лица какого-либо государства выступали за введение ограничений для туристов по национальной принадлежности. С таким заявлением 10 августа выступил перед журналистам депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Анри Оханашвили.
Он прокомментировал требование ряда оппозиционных лидеров ввести визы для российских граждан, а также взять под особый контроль их сделки с недвижимостью и регистрацию бизнеса.
«Русские и прочие, как туристы, находятся в Европе, Америке и многих других странах — я не припомню заявления официального представителя какой-либо страны о том, что право въезда кого-либо в страну должно быть ограничено по национальному признаку», — сказал Оханашвили.
Депутат отметил, что требования ввести ограничения в отношении русских — это проявление ксенофобии. Подобные призывы идут в разрез с демократическими принципами и вызывают рознь.
Напомним, ряд оппозиционных партий в Грузии выступают за введение виз для российских граждан и за ряд экономических ограничений для них. При этом ранее в Нацбанке Грузии заявили, что высокий рост ВВП в стране во многом связан с переездом в страну большого числа жителей РФ и вызванного этого ростом объёма денежных переводов.