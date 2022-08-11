Ульяновск, 11 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области есть резервы для наращивания темпов вакцинации от ковида, однако в десяти муниципальных образованиях зарегистрирован «критически низкий уровень вакцинации». При таких темпах «мы ещё очень долго не выйдем на должный уровень активного иммунитета». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявила на заседании штаба по комплексному развитию региона исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По её словам, за последнюю неделю, с 1 по 7 августа, в регионе стали вакцинировать от ковида не менее 1 тыс. человек в сутки, максимальный показатель достигнут 5 августа, когда привились 1455 человек. Всего за неделю вакцинацией охвачены 5447 человек.

«В настоящее время данные темпы удерживаются. Мы понимаем, что данные темпы необходимо наращивать при условии роста заболеваемости, и продолжаем работу с организованными коллективами», — рассказала Олеся Колотик-Каменева.

Говоря об административных работников, она выделила «муниципальные образования с критически низким уровнем вакцинации». Это Вешкаймский, Теренгульский, Карсунский, Инзенский, Новоспасский, Базарносызганский, Сурский районы, Новомалыклинский, Чердаклинский районы, а также Ульяновск.

«В данных районах за 1,5 недели провакцинированы менее 10 человек. При соблюдении таких темпов вакцинации в организованных коллективах мы ещё очень долго не выйдем на должный уровень активного иммунитета», — отметила и. о. министра здравоохранения.

В минздраве заявляют, что в Ульяновской области в наличии остаётся 103 987 доз различных видов вакцин от ковида. Власти при росте темпов вакцинации планируются увеличить количество мобильных и стационарных пунктов.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе в Ульяновской области практически ежедневно растёт количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, но пока не достигнута «контрольная» отметка в 50 заболевших на 100 тыс. населения, при котором рекомендуется введение масочного режима. В настоящее время в регионе данный показатель составляет 35, к цифре в 50 в области могут выйти во второй половине августа — начале сентября.