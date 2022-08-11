Ульяновск, 11 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области резкий рост заболеваемости ковидом является прогнозируемым, чаще всего заражаются коронавирусом граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Это связано с тем, что многие возвращаются из отпусков, в том числе из-за границы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявила на заседании штаба по комплексному развитию региона начальник эпидемиологической службы Роспотребнадзора Диляра Хакимова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По её словам, за последнюю неделю (с 1 по 7 августа по сравнению с 26 по 31 июля) возросла в 1,75 раза. В первой декаде августа заболели ковидом 743 человека, в то время как в июле заражение коронавирусом было выявлено у 770 человек.

«Как и прогнозировалось, динамично, последовательно мы регистрируем всё больше и больше заболеваемость. […] За десять дней августа достигли уровень заболеваемости июля», — сказала Диляра Хакимова.

Заболеваемость ковидом регистрировалась во всех административных территориях, кроме пяти районов (Кузоватовского, Николаевского, Новомалыклинского, Радищевского и Старокулаткинского). Также единичные случаи отмечались в пяти административных территориях.

Основная доля заболевших — жители Ульяновска: они составляют почти 75% от общего числа заразившихся коронавирусом.

Что касается возрастной группы, то чаще всего болеют граждане от 30 до 49 лет (29% от числа заразившихся коронавирусом).

«Рост заболеваемости связан с тем, что у нас сейчас продолжаются отпуска, возвращаются наши отдыхающие, в том числе из зарубежных стран. И, к сожалению, по прибытию, если они не вакцинированы, они сдают на ПЦР-диагностику, и очень высокая выявляемость. Это говорит о том, что у нас входные ворота на сегодня ещё открыты и наше население, именно этот возраст, от 30 до 49 лет, многие прибывают или в инкубации, или уже почти больными», — пояснила начальник эпидемиологической службы Роспотребнадзора.

Что касается других возрастных групп, то 25% заболевших составляют граждане 50 — 64 лет, 3 — 4% – дети дошкольного и школьного возраста, 3% – дети в возрасте до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM , аналогичную причину резкого роста заболеваемости ковидом привели ранее в Чувашии. Министр здравоохранения республики Владимир Степанов связал это «с прибывающими жителями и гражданами, которые провели отдых» в Краснодарском крае и Крыму.

Подробнее: Рост заболеваемости ковидом в Чувашии объяснили отпусками на курортах РФ