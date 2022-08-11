В Ульяновской области объяснили всплеск заболеваемости ковидом
Ульяновск, 11 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области резкий рост заболеваемости ковидом является прогнозируемым, чаще всего заражаются коронавирусом граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Это связано с тем, что многие возвращаются из отпусков, в том числе из-за границы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявила на заседании штаба по комплексному развитию региона начальник эпидемиологической службы Роспотребнадзора Диляра Хакимова.
По её словам, за последнюю неделю (с 1 по 7 августа по сравнению с 26 по 31 июля) возросла в 1,75 раза. В первой декаде августа заболели ковидом 743 человека, в то время как в июле заражение коронавирусом было выявлено у 770 человек.
Заболеваемость ковидом регистрировалась во всех административных территориях, кроме пяти районов (Кузоватовского, Николаевского, Новомалыклинского, Радищевского и Старокулаткинского). Также единичные случаи отмечались в пяти административных территориях.
Основная доля заболевших — жители Ульяновска: они составляют почти 75% от общего числа заразившихся коронавирусом.
Что касается возрастной группы, то чаще всего болеют граждане от 30 до 49 лет (29% от числа заразившихся коронавирусом).
Что касается других возрастных групп, то 25% заболевших составляют граждане 50 — 64 лет, 3 — 4% – дети дошкольного и школьного возраста, 3% – дети в возрасте до одного года.
Как сообщало ИА REGNUM , аналогичную причину резкого роста заболеваемости ковидом привели ранее в Чувашии. Министр здравоохранения республики Владимир Степанов связал это «с прибывающими жителями и гражданами, которые провели отдых» в Краснодарском крае и Крыму.
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